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Инклюзивную площадку и творческие мастерские для детей открыли в Вилейке
Три объекта, в которых уже давно нуждался район, открылись сегодня в Вилейке - в подарок детям от частного бизнеса. Новое игровое оборудование получили школьники с особенностями развития. Адаптивная игровая зона с особым оборудованием для детей-колясочников появилась в районном реабилитационном центре, а две мастерские, где школьников учат рисовать, клеить и работать с деревом - в начальной школе и школе-интернате.
Надежда Сербиненко про так необходимые инклюзивные образовательные центры.
Сегодня в Вилейке сразу несколько очень приятных открытий. И все они посвящены детям. Это новая инклюзивная детская площадка и сразу две новые арт-мастерские. Этот проект был осуществлен благодаря усилиям частной компании - резидента Парка высоких технологий.
Первый из трех полезных подарков получили учащиеся Вилейского коррекционного центра. Все пожелания педагогов - по наполнению игровой площадки оборудованием - были выполнены. И сейчас у мальчиков и девочек с особенностями есть свои необычные качели и даже нестандартные клумбы.
Следующий пункт, где развернулся благотворительный проект "Крылья счастья", - начальная школа номер шесть. Маленькие воспитанники в новом устроенном кабинете смогут заниматься разными видами изобразительного и прикладного искусства. Фантазии и у детей, и у педагогов вдоволь.
Третий объект, где появилась новое оборудование, но уже для столярного дела - школа-интернат, где учатся дети с нарушениями речи. Все необходимые инструменты для работы с деревом приобрела крупная IT-кампания в рамках благотворительного проекта "Крылья счастья".
По словам руководства компании, программа по поддержке детей и подобные теплые встречи будут продолжаться.
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