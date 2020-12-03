Ежегодный инклюзивный фестиваль творческих возможностей "Одинаковые" в этом году проходит в непривычном формате. С учетом социальной дистанции. Все участники разделены на группы, в пределах которых и демонстрируют свои таланты. В центре дополнительного образования "Ветразь" уже не первый год поддерживают инициативы молодых людей с особенностями развития.