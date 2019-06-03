У искусства нет границ. Инклюзивный фестиваль "Жизнью - жить" впервые прошел в Минском районе. Свои творческие номера перед родителями и друзьями показали дети с особенностямипсихофизического развития, а также с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Всего в Боровлянскую среднюю школу № 3 приехали более 100 участников из разных детских коллективов Минского района.



После концерта все дети посетили творческую мастерскую. Вместе с педагогами они делали оригами, клеили, рисовали и занимались макраме.



