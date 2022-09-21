Инклюзивный проект стал площадкой для творческой реализации людей с инвалидностью в Минске

В столице прошел фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями. В 11-й раз инклюзивный проект стал площадкой для творческой реализации людей с инвалидностью. 18 учреждений, а это почти три сотни кружков по интересам, представили свою экспозицию на выставке-ярмарке декоративно-прикладного искусства. Картины, куклы, аксессуары, сумки-шоперы и другое. Кроме выставки декоративно-прикладного творчества, концертная программа. На сцену вышли 80 исполнителей как сольных, так и в составе ансамблей.