"ИННОПРОМ. Беларусь" посетили свыше 15 тыс. человек из 40 стран мира

Выставку "ИННОПРОМ. Беларусь" посетили свыше 15 тыс. человек из 70 регионов России и более чем 40 стран мира. Организаторы подвели итоги работы международного форума.

На полях выставки обсуждали стратегическое сотрудничество и в рамках Союзного государства, и в рамках евразийской пятерки. Подписанные контракты и соглашения станут основой для дальнейшего развития кооперации.

Минская площадка стала финальным проектом бренда в 2026 году. Напомним, международная серия выставок прошла с февраля по октябрь в 5 странах: Саудовской Аравии, Узбекистане, России, Индии и Беларуси. Следующий "ИННОПРОМ" примет Ташкент в апреле 2027 года.