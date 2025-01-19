Инновации для экологии, здоровья, строительства - какие новые проекты реализуют в районах Беларуси

Рост ВВП Беларуси в 2025 году запланирован на более чем 4 %. Планы амбициозные, особенно если смотреть в контексте развития мировой экономики. Реализовать задачу без современной инфраструктуры, без проектов, заложенных в Госинвестпрограмму и в региональные инвестпрограммы, невозможно.

А пополняет региональную корзину в том числе реализация инициатив в рамках программы "Один район - один проект".

Благодаря Президенту Александру Лукашенко в каждом уголке Беларуси создаются условия, при которых людям хочется жить и развиваться. По всей стране уже создано свыше 2,5 тыс. рабочих мест. Программу сворачивать не будут, напротив, вдохнут в нее новую жизнь. Вероника Бута рассказала о проектах, которые уже приносят пользу местным жителям и стране в целом.

Марафон больших дел под названием "Один район - один проект" длится не один год. Так было реализовано почти полсотни проектов, и вложено более 2 млрд рублей инвестиций, создано свыше 2,5 тыс. рабочих мест. В центре внимания - каждый уголок страны.

Чечерский район

В деревне Дубровке Чечерского района в канун Нового года торжественно открыли цех с акцентом на экологию. Гомельская область выходит на качественно новый уровень процесса обращения с отходами. Изношенные шины (а это отходы третьего класса опасности) будут перерабатываться без вреда для окружающей среды и с пользой для экономики.

Сергей Боровой, директор комплекса по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской области:

"Мощность объекта - 5,6 тыс. т изношенных шин, из которых получается 4,2 тыс. т крошки разных фракций. 30 % из полученного объема идет на изготовление плитки. Продукция данного производства найдет свое применение в различных отраслях народного хозяйства: это строительство, дорожное строительство, изготовление спортивного инвентаря, беговых дорожек на спортивных объектах, а также благоустройство дворовых территорий и строительство детских площадок".

На Гомельщине уже реализовано 25 проектов инициативы "Один район - один проект". В области сформировали новый инвестпортфель, в котором более 100 идей. За 5 лет в регионе планируют создать свыше 6,5 тыс. рабочих мест.

Жодино

Красную ленточку на новом заводе в Жодино планирую перерезать этой весной - как раз к старту строительного сезона. Здесь запустят производство цементно-перлитовых панелей - их используют для возведения и облицовки стен любой формы. Продукт инновационный, раньше закупали в Европе. Инвестор - российский. Для него это уже не первое высокотехнологичное производство в Беларуси.

"Мы использовали весь собственный и зарубежный опыт, но изготавливать оборудование доверили нашим белорусским предприятиям. Это не типовое оборудование, разрабатывали сами с производителями, чтобы получить разноформатную, разной толщины продукцию", - обозначил директор ООО "Корпорация ВОЛМА БЕЛ" Станислав Бабицкий.

К слову, начинка завода - отечественная, и ПО, что крайне важно - полное импортозамещение.

Докшицкий район

Вопрос с новыми рабочими местам в Докшицком районе стоял остро. Сегодня здесь налажен процесс пошива корсетных изделий под известной отечественной маркой. У людей появилась долгожданная возможность зарабатывать.

Производство уже вышло за пределы одного района. Швейный цех мануфактуры работает в Логойском и в Глубокском районах.

В рамках программы "Один район - один проект" в районе реализуется второй проект - создание парфюмерной продукции: туалетные воды, диффузоры, освежители воздуха - линейка будет расширяться. Марина Климович, зампредседателя Докшицкого райисполкома

Этот год тоже обещает принести неплохие перспективы региону. Здесь совместно с российским инвестором планируют создать уникальное производство деревообрабатывающей промышленности. Отходы древесины хотят превращать в древесный угольный кокс. Появится два десятка рабочих вакансий.

Калинковичский район

Новый творожный цех в самом сердце белорусского Полесья построили с нуля. Калинковичская компания - один из ведущих производителей сыров в стране - освоила инновационный продукт для ценителей здорового образа жизни. В этом году в рамках инициативы "Один район - один проект" там начнут строить еще один цех. Тоже с акцентом на здоровые продукты.

"Продукт на рынке СНГ и в Беларуси не встречается. Особенность - как и всей линейки "Экспонента" - в направлении на корректировку рациона питания в сторону улучшения баланса по белкам, жирам, углеводам и калориям. В нашем рационе всегда есть в избытке жиры и углеводы", - заметил замдиректора СООО "Белсыр" Михаил Глушаков.

Скидель

В Скиделе - это уже Гродненская область, тоже вскоре начнут строить новый завод по переработке молока. Реализация проекта рассчитана до 2032 года. Будут выпускать линейку продукции на любой вкус: от сыров до сгущенного молока.

В 2025 году в регионе начнут выпускать изделия из пластмасс для выращивания рассады и комнатных растений. 80 % продукции будет поставляться на экспорт.

Истории успеха сегодня есть в каждом регионе страны. Каждый проект на особом контроле. Президент поручил программу усилить, равно как и спрос за ее реализацию, особенно на уровне местной власти.

Александра Ахметова, главный советник Главного аналитического управления Комитета госконтроля Беларуси:

"Очевидно, что данное поручение Президента по созданию в каждой административно-территориальной единице новых производств позволит укрепить производственную базу регионов, найти рабочие места, получить достойный уровень зарплаты и закрепить на местах людей".

Уже существенно обновили содержимое, расширили критерии для включения в эту программу, добавили развитие сектора туризма. В списке свыше 200 проектов, реализация которых позволит создать более 10,5 тыс. рабочих мест. При этом, акцентируют внимание в Минэкономике, производственный проект будет реализовываться в каждом районе. Например, в Дзержинском реализуется 6 таких проектов.