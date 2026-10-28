Инновации и опыт: как белорусские предприятия борются за Знак качества

Краткий пересказ от ИИ

Инновационные решения, подкрепленные огромным производственным опытом - именно такое сочетание помогает белорусским предприятиям успешно конкурировать и осваивать новые рынки.

Импульс для отечественного производителя задает и возрожденная традиция - присвоение Государственного знака качества. Чтобы получить высокую награду, продукция должна соответствовать серьезным требованиям: безопасности, экологичности, технологичности, а еще продукт должен быть инновационным и эстетичным.

Знак качества - высокая планка для предприятий и стимул к созданию конкурентного, инновационного продукта. В 2026 году на государственную награду претендуют свыше 260 наименований продукции от более чем 150 предприятий страны.

Эстетика северного шелка: инновационные подходы для качества продукции

Крупнейший мировой производитель льняных тканей и готовых изделий Оршанский льнокомбинат дважды удостоен Государственного знака качества. Различные виды отделки и обработки, декорирование - благодаря модернизации у коллектива, который отвечает за эстетику северного шелка, есть колоссальные возможности для экспериментов. Экспортная карта - 40 стран мира.

Сергей Сидин, заместитель генерального директора Оршанского льнокомбината:

"Мы единственное предприятие на постсоветском пространстве, которое имеет полный цикл переработки любого волокна, которое заготавливается и перерабатывается нашими льнозаводами. То, что производит Оршанский льнокомбинат, является брендовой продукцией для нашей Республики. Поэтому не уделять внимание качеству при таком повышенном внимании и заботе со стороны государства, оршанские текстильщики не имеют на это право".

Оршанский льнокомбинат - это пять фабрик со своей специализацией. На предприятии посчитали: льняной ткани, выпущенной в белорусском райцентре, хватит, чтобы обернуть земной шар по экватору 99 раз. К открытию готовится новое кольцепрядильное производство. Здесь акцент также - на качество.

Александр Бурак, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации:

"Получить знак качества - это не только быть безопасным, но и соответствовать самым современным требованиям. Критерии современности: эстетичность, экологичность, а также важный критерий - инновационность продукции".

Белорусское качество: продукция для энергетической инфраструктуры

Государственного знака качества удостоен кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена. Производственная площадка в Витебске - это комплекс с высокотехнологичным оборудованием и собственной аккредитованной лабораторией для испытания продукции.

Надежда Подгайская, генеральный директор предприятия "Энергокомплект":

"Мы конкурируем с мировыми производителями. Могу сказать, что мы достойно держим планку качественного производителя. Нашими партнерами являются крупнейшие операторы энергетических систем как Беларуси, так и стран СНГ, дальнего зарубежья".

Символ достатка: традиции и инновации в хлебопечении

Традиционные технологии и современные приемы приготовления ремесленного хлеба. Тот, кто пробовал этот внушительного размера каравай, говорит: "Вкус из детства". Это самый титулованный хлеб северного региона со Знаком качества - вес более 2 кг. Его формуют только вручную. Свои секреты есть и при выпекании витебского хлеба, который уже стал брендом страны.

"Коллектив следит, как наш хлеб путешествует по миру, когда глава государства вручает наш хлеб. Это яркий представитель сувенирного брендового хлеба, который отражает все традиции белорусского хлебопечения. То, чем можно гордиться Беларуси", - отметила главный технолог ОАО "Витебскхлебпром" Татьяна Коваленко.

В течение двух лет обладатель высокой награды вправе использовать Знак качества при маркировке продукции. Также предусмотрены преференции: к примеру, на услуги по продвижению товара в страны Африки, Азии, Латинской Америки.