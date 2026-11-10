Инновации в кардиохирургии: от мини-доступов до 3D-моделирования

Сегодня инновации помогают и белорусским кардиохирургам. Они позволяют исключать осложнения и риски во время операций. Ведь признаки заболеваний, которые еще вчера считались классическими, сегодня приобрели совсем иной характер. Вместе с этим очевидна и тенденция: болезни молодеют, а значит, медицина просто обязана опережать время. Так, РНПЦ "Кардиология" развивается сразу по нескольким направлениям: от высокотехнологичных операций через небольшие разрезы до трансплантации сердца.

Евгений Костюкович, врач-кардиохирург РНПЦ "Кардиология":

"Наш центр в последние годы переходит к развитию миниинвазивных технологий. Одноклапанная коррекция, например протезирование аортального клапана, либо пластика митрального клапана, либо маммарокоронарное шунтирование, выполняется из мини-доступов. Все практически в 100 % случаев в нашем центре. В том числе развиваются различные операции, которые редко выполняются в целом в мире. Например, хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия, операции при данной патологии, когда у пациентов возникают какие-либо причины и образуются тромбы, которые попадают в правый желудочек, из правого желудочка в легочную артерию, потом они там остаются и вызывают закупорку сосуда".

Артем Невыглас, врач-кардиохирург РНПЦ "Кардиология":

"3D-моделирование используется для того, чтобы до операции мы понимали, что мы будем делать, то есть в какой зоне, сколько мы будем иссекать этого патологического миокарда, и спланировать доступы. Технически мы планировали два доступа, но с помощью 3D-моделирования было, скажем, такое маленькое окно возможностей, чтобы можно было действительно сделать через один доступ. Мы попробовали, у нас получилось".

Еще один яркий пример - метод оптической когерентной томографии. Кардиохирурги могут визуально оценить коронарные артерии изнутри с помощью инфракрасного света. Технология позволяет детально увидеть структуры внутри артерии, включая состав бляшки, стенки сосуда и расположение стента.

Валерий Стельмашонок, заведующий отделением интервенционной кардиологии, рентгенэндоваскулярный хирург РНПЦ "Кардиология":

"При помощи этой технологии мы верифицировали проблему там, где она была не видна. Мы провели лечение, коррекцию и контроль, в итоге смогли достичь нужного нам результата".

Сегодня РНПЦ "Кардиология" остается ведущим центром страны по кардиохирургическим вмешательствам: здесь ежегодно выполняют около 5 тыс. операций на сердце и сосудах.