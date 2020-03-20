Инновации в продажах и продвижении. Президент посетил частное предприятие "Адани"

О ситуации в экономике, коронавирусе и продовольственной безопасности, о здоровье белорусов, отечественной медтехнике, а также поддержке и развитии белорусского бренда, который много сделал не только для нашей страны, но и мирового здравоохранения и безопасности.



Такой разноплановый диалог cостоялся сегодня на площадке инновационного частного предприятия "Адани", куда приехал Президент. Там занимаются выпуском медоборудования и систем безопасности. В половине учреждений здравоохранения нашей республики различные рентген-скрининги проходят именно на этой отечественной технике, пользуются ею и в разных точках планеты. Руководству предприятия было что обсудить и о чем посоветоваться с Президентом. В планах ведь расширение - это и про территорию, и присутствие на белорусском, а также зарубежном рынках.



Немало вопросов к Главе государства было сегодня и у журналистов. Темы диктуют громкие события в мире. Президент поделился своим мнением.



С подробностями - наш обозреватель Илона Красутская.





"Адани" - инновационное предприятие

Тот, кто никогда не слышал про бренд “Адани”, вряд ли со стопроцентным попаданием скажет, что занимаются они производством медоборудования и систем безопасности. Когда оказываешься внутри - первая ассоциация: наверное, здесь работают айтишники. Сплошные кабинеты, компьютеры, графики. А еще ресепшен, картины и свободный дресс-код сбивают с толку. Хотя общего с цифрой действительно много. Предприятие полностью инновационное. Научно-исследовательский центр, конструкторское бюро, серийное производство - все под одной крышей.

Социально-ориентированный бизнес

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"Адани" - долгие годы семейный бизнес этой без преувеличения эффектной пары. Елена и Владимир Линевы. 30 лет они вместе и в жизни, и на работе. Свое дело они так и называют - социально-ориентированным. Ведь задача - защитить жизнь и сохранить здоровье людей.

Мы не задумываемся, но системы досмотра - транспортные, багажные, сканеры человека в полный рост этого бренда есть и во Дворце Независимости, не только в нашем, но и других аэропортах мира. Рентген-оборудование для здравоохранения - пульмосканы, томографы - покупают не только наши клиники. Еще 85 стран мира. Так что сплошные инновации в продажах и продвижении.

Ну а после сегодняшней встречи "Адани" будет еще проще. Рекламу, как ни крути, сделал Александр Лукашенко, только лишь приехав на предприятие. Кстати, в связке с президентским именем компания звучала совсем недавно.

Белорусы обеспечили безопасность Шарм-Эль-Шейха

Во время визита белорусского лидера в Египет там обеспечили безопасность целой курортной зоны Шарм-эль-Шейх.

85 стран мира покупают продукцию "Адани"

Олег Климкович, начальник управления по развитию производственных систем УП "Адани":

"Этот комплекс, который мы видим, он позволяет тоже произвести сканирование автомобиля, автобуса и определить в нем наличие каких-то взрывчатых веществ. Вплоть до наркотиков. Актуальна еще для многих стран нелегальная миграция. Комплекс также может определить и мигрантов, скрывшихся в каких-то полостях автомобиля, автобуса".

Благодаря фильтрам, можно определить цвет, материал, скрытые части любого предмета. Но сделать картинку - ползадачи. "Адани" еще и создает программное обеспечение для своих продуктов. Это не аутсорт, от и до - собственная разработка (видео).

4,5 млн человек в Беларуси ежегодно обследуются на оборудовании "Адани"

Похвастается директор и недавними контрактами с Узбекистаном, которые тоже заключили по следам президентского визита. Вообще жаловаться не приходится, заказы есть аж до конца года. Есть у компании филиалы в Китае, России, США, Великобритании. Но одной из основных задач остается импортозамещение. Примерно наполовину оснащены техникой "Адани" и наши республиканские клиники. Четыре с половиной миллиона человек ежегодно обследуются на белорусском оборудовании (видео).

В приоритете импортозамещение

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Если будет должный сервис, о простое оборудования можно забыть. А так зачастую получается: аппарат вроде бы есть, а очередь на обследование приходится ждать месяцами. Говорили и о тендерных закупках. В прошлом году компания уже поставила по заказу Минздрава 7 аппаратов КТ в разные регионы. Выиграв тендер, предложили цену вдвое меньше, чем у зарубежных производителей (видео).

Президент рассказал о диагностике прооперированного колена

Как известно, раньше на одной из хоккейных тренировок Александр Лукашенко получил серьезную травму, пришлось делать операцию на коленном суставе. Конечно, помогали наши медики. Как часто приходится делать диагностику и на каком оборудовании - Президент сегодня разоткровенничался и о своем здоровье (видео).

Выгода для государства

"Адани" - резидент свободной экономической зоны "Минск". Всего на территории СЭЗ 113 компаний. У резидентов есть много бонусов, один из которых - освобождение от уплаты налога на прибыль (если работают на экспорт). Ну а те предприятия, которые вне СЭЗ, часто жалуются на неравные условия конкуренции. Поэтому планируется внимательно проанализировать Налоговый кодекс. Вклад свободной экономической зоны в благосостояние страны может быть больше.

Предприятие будущего

Руководство "Адани" рассказало и о планах. Хотят расширить производство, построить под Минском завод будущего. Ответ со стороны Президента выглядел как аттракцион невиданной щедрости. Не только поддержал, но и готов выделить земельный участок. А в довесок предложил присоединить и вилейское предприятие "Зенит". Там же можно производить необходимые комплектующие.

Кардиолог из Шри-Ланки работает на "Адани" и в 20-й поликлинике Минска

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На бейдже у него написано "Антонис Джузеф". Но местные называют "наш ланкиец Антон". Директор по развитию бизнеса мед- и рентгеноборудования "Адани" уже более 20 лет живет в Беларуси. Кстати, талантливого специалиста заметил директор Владимир Линев. Однажды он пришел на прием к кардиологу и предложил перспективному доктору работу. А дальше, как говорит сам Антонис (или Антон) - жена-бульбашка, двое детей, на родину в Шри-Ланку теперь летает только в гости к родственникам. Кстати, врач-практик до сих пор работает по пятницам в 20-й поликлинике Минска, консультирует и своих коллег по "Адани", а многих даже оперировал.

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Не просто потому что "время такое" или "ситуация в мире". На площадке компании, которая также производит медоборудование, а в штате светила медицины, логично, что разговоры все равно вертятся вокруг здоровья.

Делиться впечатлениями после любого президентского визита - нормальная практика у всех участников, в том числе и журналистов. Бывает всякое: и без лишних эмоций, и осадок после президентской критики, но тут сплошной позитив (видео).

Доступное скрининг-оборудование, которым можно гордиться