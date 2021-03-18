Инновации в строительстве на выставке Budexpo-2021

Инновациям в строительстве посвящен сегодняшний день на выставке Budexpo в Минске. В расписании также презентации, семинары, лекции, консультации экспертов и ярмарка вакансий. Ключевое событие - арт-площадка, свои работы представляют молодые архитекторы. Будущее - за комплексной застройкой и единым стилем. Жилье должно быть комфортным и, конечно, доступным.



В ближайшую пятилетку в Беларуси ежегодно будут строить не менее 4 миллионов квадратных метров жилья.



