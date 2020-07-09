ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Инновационная маска от белорусских ученых

Ученые БГУ разработали многоразовую трехслойную защитную маску

. Материал инновационного продукта исключительно отечественного производства. Не впитывает жидкость, устойчив к жестким обработкам при температуре 100 градусов Цельсия и предотвращает попадание токсичных веществ в организм человека при дыхании.

Уже ведутся переговоры с партнерами для полноценного запуска производства масок.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все