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Инновационные проекты презентуют участники проекта "100 идей для Беларуси" в Борисовском районе
На все 100 % перспективны бизнес-идеи для Беларуси. Школьники и учащиеся колледжей центрального региона презентуют сегодня в Борисовском районе свои инновационные проекты и научно-технические разработки. Выставочную площадку организовали на базе завода "БЕЛДЖИ". Для оценки экспертов представили 40 работ. У каждого предложения по оптимизации труда в аграрной сфере, медицине, энергетике и других отраслях. От изобретений в кулинарном бизнесе по производству вафель из каштанов до разработки прибора, который измеряет вредное излучение от ламп.
20 лучших проектов станут финалистами областного этапа конкурса "100 идей для Беларуси". Они представят свои разработки на республиканском этапе. Самые перспективные инновационные идеи получат развитие уже в промышленном масштабе.
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