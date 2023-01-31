Инновационные проекты презентуют участники проекта "100 идей для Беларуси" в Борисовском районе

На все 100 % перспективны бизнес-идеи для Беларуси. Школьники и учащиеся колледжей центрального региона презентуют сегодня в Борисовском районе свои инновационные проекты и научно-технические разработки. Выставочную площадку организовали на базе завода "БЕЛДЖИ". Для оценки экспертов представили 40 работ. У каждого предложения по оптимизации труда в аграрной сфере, медицине, энергетике и других отраслях. От изобретений в кулинарном бизнесе по производству вафель из каштанов до разработки прибора, который измеряет вредное излучение от ламп.