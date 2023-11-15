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Инновационный проект по профилактике онкозаболеваний головы и шеи стартовал в Минске. Где можно пройти обследование
Инновационный проект по профилактике онкозаболеваний головы и шеи стартовал в столице по инициативе комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Теперь во всех поликлиниках, где есть стоматологические отделения, работают кабинеты для бесплатных профилактических осмотров. Это позволяет вовремя поставить диагноз и оказать помощь.Катерина Стреха подробно опроекте.
По статистике, злокачественные новообразования области головы и шеи на первом месте по онкологической запущенности, на втором - по доле смертности и на шестом - по продолжительности жизни с момента постановки диагноза.
Впервые заболевших в течение года около 200 человек, т.е. 200 человек для 2-миллионного города - это вроде бы и немного. Но проблема в том, что 30-40 % этих пациентов умирают в течение года по той причине, что они к нам приходят в запущенной стадии. И вся программа направлена на то, чтобы они приходили к нам на ранних стадиях заболевания. А еще лучше на предопухолевой стадии, тогда их можно вылечить и спасти.
По словам специалистов, в зоне риска люди старше 40 лет. Теперь к какому бы врачу они не пришли на прием в поликлинику по месту жительства (при условии, что там есть стоматологический кабинет), пациента обязательно отправят на профилактический осмотр полости рта.
"В ходе осмотра мы заполняем медицинскую документацию, проводим визуальный осмотр, пальпацию лимфоузлов, а также осмотр полости рта, слизистой оболочки, зубных рядов, языка и миндалин, - рассказывает о первичном обследовании врач-стоматолог 8-й городской поликлиники города МинскаАнна Макарова.
Предусмотрели и мотивационную систему для медработников. Врачей, которые сумеют выявить на ранней стадии опухоль, ожидает материальный бонус.
Основная задача - это стимулирование медицинских работников. Цель понятная - ранняя диагностика злокачественных образований головы и шеи, а также предопухолевых заболеваний для дальнейшего наблюдения. Изменение состояния здоровья редко показывает, что у человека есть начальное онкологическое заболевание. Но визуально в 70 % при осмотре головы и шеи опухоли видны.
"Какой-то там шарик, бугорок. Пациента в принципе может ничего не беспокоить, это может быть случайной находкой. Но если у вас или у родственников появилась, к примеру, осиплость голоса - это повод обратиться к врачу", - предупреждает врач-оториноларинголог 8-й городской поликлиники Вероника Вашута.
Своевременная постановка диагноза, уверяют медики, может спасти человеку жизнь. При малейшем подозрении на онкологию пациента сразу же направляют в 11-ю городскую клиническую больницу, где врачи в экстренном порядке проводят осмотр и делают заключение.
В кабинете ранней диагностики есть все необходимое, чтобы проконсультировать пациента, установить направление, в каком двигаться, взять при необходимости биопсию для дальнейшего направления в патологоанатомическую лабораторию для установления диагноза. Пациент возвращается в поликлинику по месту жительства уже с диагнозом, впоследствии направляется для оказания медицинской помощи в Минский городской онкоцентр.
Медицинский эксперимент по раннему выявлению злокачественных новообразований продлится в Беларуси до 30 июня следующего года. Если пилотный проект даст хорошие результаты, все его этапы станут неотъемлемой частью всеобщей диспансеризации. Также есть вероятность, что на его основе разработают новую скрининговую программу для выявления опухолей полости рта и глотки.
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