Инновационный проект по профилактике онкозаболеваний головы и шеи стартовал в Минске. Где можно пройти обследование

Впервые заболевших в течение года около 200 человек, т.е. 200 человек для 2-миллионного города - это вроде бы и немного. Но проблема в том, что 30-40 % этих пациентов умирают в течение года по той причине, что они к нам приходят в запущенной стадии. И вся программа направлена на то, чтобы они приходили к нам на ранних стадиях заболевания. А еще лучше на предопухолевой стадии, тогда их можно вылечить и спасти.

Виктор Кондратович, главный врач Минского городского клинического онкологического центра