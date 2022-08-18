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Иностранец о Беларуси: Невероятно насколько безопасное и цивилизованное общество здесь
Уж точно, в нашей стране этим людям помощь была бы оказана, впрочем, имидж Беларуси среди иностранцев - всегда исключительно мирной и благополучной страны. На этих кадрах австралиец, который живет у нас уже почти год. А раньше он жил в США. Как итог - вот такой показательный сравнительный анализ.
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