Иностранец о Беларуси: Невероятно насколько безопасное и цивилизованное общество здесь

Уж точно, в нашей стране этим людям помощь была бы оказана, впрочем, имидж Беларуси среди иностранцев - всегда исключительно мирной и благополучной страны. На этих кадрах австралиец, который живет у нас уже почти год. А раньше он жил в США. Как итог - вот такой показательный сравнительный анализ.