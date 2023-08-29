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Иностранец пытался улететь из Беларуси по поддельному паспорту

Иностранец пытался вылететь из Беларуси по поддельному паспорту - мужчина задержан.

Нелегала вычислили пограничники в Национальном аэропорту во время оформления пассажиров рейса Минск - Ереван 27 августа. По информации Госпогранкомитета страны, нарушитель предъявил паспорт гражданина России, документ оказался полностью поддельным.

Проверка показала, что все страницы были напечатаны на обычной оргтехнике. Нарушитель - гражданин Казахстана, его настоящий паспорт нашли в личных вещах. Как выяснилось, мужчина решился на нарушение закона, поскольку въезд в Армению ему запрещен. Задержанный сейчас в изоляторе. За попытку нарушения воздушных границ ему грозит крупный штраф (3 700 рублей) и депортация. Также за использование фальшивого документа предусмотрена уголовная ответственность - до 2 лет ограничения свободы.

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