Иностранец пытался улететь из Беларуси по поддельному паспорту

Проверка показала, что все страницы были напечатаны на обычной оргтехнике. Нарушитель - гражданин Казахстана, его настоящий паспорт нашли в личных вещах. Как выяснилось, мужчина решился на нарушение закона, поскольку въезд в Армению ему запрещен. Задержанный сейчас в изоляторе. За попытку нарушения воздушных границ ему грозит крупный штраф (3 700 рублей) и депортация. Также за использование фальшивого документа предусмотрена уголовная ответственность - до 2 лет ограничения свободы.