Иностранец совершал незаконные сделки с криптовалютой в Минске

Деньги виртуальные, а наказание - реальное. В Минске задержан иностранец, который торговал криптовалютой. В интернете он разместил объявление о купле-продаже токенов.

Как установили сотрудники по борьбе с киберпреступностью, 22-летний молодой человек с февраля по апрель провел через свой виртуальный кошелек около 270 тыс. рублей.

В отношение него составлен протокол обадминистративном правонарушении. Мужчинегрозит штраф и обращение всего незаконного заработка в доход государства. Екатерина Цевелюк, начальник ОПК Фрунзенского РУВД г. Минска