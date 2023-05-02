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Иностранец совершал незаконные сделки с криптовалютой в Минске

Деньги виртуальные, а наказание - реальное. В Минске задержан иностранец, который торговал криптовалютой. В интернете он разместил объявление о купле-продаже токенов.

Как установили сотрудники по борьбе с киберпреступностью, 22-летний молодой человек с февраля по апрель провел через свой виртуальный кошелек около 270 тыс. рублей.

В отношение него составлен протокол обадминистративном правонарушении. Мужчинегрозит штраф и обращение всего незаконного заработка в доход государства.
Екатерина Цевелюк, начальник ОПК Фрунзенского РУВД г. Минска

Милиция напоминает, Декретом Президента № 8 "О развитии цифровой экономики" предпринимательская деятельность по обороту криптовалюты для физических лиц запрещена.

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