Иностранец задержан в Минске по подозрению в совращении несовершеннолетней

Столичные оперативники задержали иностранца по подозрению в совращении несовершеннолетней. По информации милиции, речь идет о 14-летней школьнице. Установлено, что 36-летний мужчина вел с девушкой переписку в социальной сети. Спустя несколько дней знакомства они договорились о встрече, фигурант приехал в Минск. Во время прогулки он пригласил новую знакомую в съемную квартиру, где совратил ее и заплатил около 250 рублей.