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Иностранец задержан в Минске по подозрению в совращении несовершеннолетней
Столичные оперативники задержали иностранца по подозрению в совращении несовершеннолетней. По информации милиции, речь идет о 14-летней школьнице. Установлено, что 36-летний мужчина вел с девушкой переписку в социальной сети. Спустя несколько дней знакомства они договорились о встрече, фигурант приехал в Минск. Во время прогулки он пригласил новую знакомую в съемную квартиру, где совратил ее и заплатил около 250 рублей.
Родители белоруски нашли деньги, выяснили их происхождение и немедленно обратились в милицию. Проверяется причастность фигуранта к аналогичным преступлениям. Следователями возбуждено уголовное дело.
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