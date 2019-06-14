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Иностранные болельщики продолжают прибывать в Беларусь на II Европейские игры
По данным Госпогранкомитета, свыше 300 человек - это аккредитованные участники и болельщики, уже приехали на соревнования. Больше всего туристов из Польши. А также приезжают из Германии, Франции, Латвии и Литвы. Только в зоне действия Гродненской региональной таможни границу пересекли более сотни гостей.
В пункте пропуска "Привалка" на белорусско-литовской границе дежурит наш корреспондент Юрий Карнелович.
Международный пункт пропуска "Привалка" на белорусско-литовской границе уже несколько дней работает в особом режиме. Здесь встречают иностранных болельщиков и участников ІІ Европейских игр. Работа организована максимально комфортно. На прохождение всех процедур уходит не более пяти минут.
Уже при въезде на территорию Беларуси иностранным болельщикам не нужно стоять в общей очереди. Для них выделен специальный зеленый канал, обозначенный символикой ІІ Европейских игр. Весь алгоритм действия расписан на информационных таблицах. Вместо визы необходимо предъявить билет на любое соревнование.
Во время нахождения в пункте пропуска иностранных гостей везде сопровождают волонтеры. Студенты Купаловского университета дежурят на границе круглосуточно и готовы оказать любую помощь болельщикам и участникам Игр.
Иностранные гости не хотят упускать уникальный шанс - благодаря Европейским играм, поближе познакомиться с историей и культурой нашей страны. Основной наплыв иностранцев в пункте пропуска ожидают непосредственно накануне открытия ІІ Европейских игр. В усиленном режиме "Привалка" будет работать до 10 июля.
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