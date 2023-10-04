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Иностранные дипломаты посетили места отдыха и оздоровления детей Донбасса
Изъявившие желание иностранные дипломаты лично удостоверились в достойных условиях для школьников из Лисичанска и Северодонецка, которые приехали в Беларусь на отдых и оздоровление.
С учетом публично звучащих обвинений в адрес Беларуси в якобы "насильственной депортации" детей дипломатов пригласили к ребятам. В распоряжении школьников - все то же, что и у белорусских детей. Они учатся, занимаются спортом, ездят на экскурсии. Они под наблюдением сопровождающих.
Дети в любое время могут выйти на связь с родными.
Батсух Баярсайхан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Беларуси:
Они очень довольные, очень счастливые, питание очень качественное. Условия очень хорошие.
Набиль Буршалли, советник Посольства Палестины в Беларуси:
Здесь я видел, как их гостеприимно приняли, обеспечили им медицинские осмотры, обучение в школах. Они познакомились с новыми друзьями.
Дмитрий Демидов, председатель Новополоцкого горисполкома:
То, что нас, нашу страну пытаются обвинить в ужаснейших преступлениях против детей, это просто не поддается никаким комментариям. Но мы готовы показать правдивую ситуацию, подтвердить благородность наших намерений, но правда никому не нужна. На Западе сформировалась империя лжи, которая от правды отворачивается.
Новополоцк принимает детей Донбасса во второй раз. В молодой белорусский город прибыли 44 ребенка с сопровождающими. Взрослые позаботились, чтобы программа для детей была насыщенной.
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