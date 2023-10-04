Иностранные дипломаты посетили места отдыха и оздоровления детей Донбасса

Дмитрий Демидов, председатель Новополоцкого горисполкома:

То, что нас, нашу страну пытаются обвинить в ужаснейших преступлениях против детей, это просто не поддается никаким комментариям. Но мы готовы показать правдивую ситуацию, подтвердить благородность наших намерений, но правда никому не нужна. На Западе сформировалась империя лжи, которая от правды отворачивается.