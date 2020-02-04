Иностранные студенты находятся под контролем Минздрава

Из 920 уехавших на каникулы китайских студентов в Беларусь вернулись около 50. В Министерстве здравоохранения сообщили, что вузы четко выполняют необходимые рекомендации. Каждый из вернувшихся на учебу находится под наблюдением. Руководителям всех учреждений образования поручено вести ежедневный учет иностранных учащихся и студентов, которые приезжают из Китая и других стран, где зарегистрированы случаи инфекции, вызванной коронавирусом.