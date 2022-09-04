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Иностранные студенты рассказывают, почему они выбирали белорусское образование
Обеспеченность местами в общежитиях - приоритетное направление государственной молодежной политики. В среднем по стране для учащихся сузов цифра составляет почти 100 %, для вузов – почти 90. Когда достигнем абсолюта и почему белорусское образование выбирают иностранцы - расскажет Елизавета Синяк.
София приехала из Эстонии. Рассказывает, что выбирала из двух учреждений - на родине и в Беларуси. Остановилась на втором варианте. Сейчас учится на 4-м курсе медуниверситета. Хочет стать хирургом.
София Верман, студентка медицинского факультета иностранных учащихся БГМУ:
Сравнили само образование, сам профессорский состав. Тут высококвалифицированное обучение, очень много практики, что на самом деле является большим плюсом. Даже у нас в университете в Эстонии больше теории, чем практики. Образование мне здесь очень нравится, преподаватели всегда готовы помочь, объяснить, всегда в любой момент дня и ночи ты можешь им позвонить, если надо.
Кроме хорошего образования в Беларуси, иностранные студенты могут получить общежитие. Например, Амир прилетел из Ирана и живет в студенческой деревне. Решил пойти по стопам отца - учится на стоматолога на втором курсе медицинского вуза.
Два года назад я учился в Германии в Гамбургском государственном университете, и мне не давала покоя цель - стать врачом. Я все же решил поступить именно в Минск - в БГМУ. Хочу сказать, даже для сравнения, ничем не отличается. Даже тут лучше, чем там. У моего отца есть друзья, тут учились они все, я их часто вижу тоже в Иране. Они все мне говорили: "Это очень хорошее место для обучения, для жизни".
Студенческая деревня - комфортные условия для жизни и учебы
В студенческой деревне Минска с 2009 года здесь построено 8 общежитий на 7 с половиной тысяч человек. В каждом здании есть столовая, тренажерный зал и медпункт. В 2024 году планируют построить еще одно общежитие для двух университетов - информатики и радиоэлектроники и медицинского.
Общежитие рассчитано на 1030 человек. Для университета информатики и радиоэлектроники отводится 530 мест. Для медицинского - 500. Внутри здание будет разделено на блоки. В каждом - санузел и кухня, оборудованная бытовой техникой.
Почти 90 % студентов обеспечены местами в общежитиях
Вопрос обеспеченности студентов жильем ежегодно решает Министерство образования. Обязательно заселяют иногородних первокурсников. В приоритете льготные категории студентов: дети из многодетных семей и сироты. Кроме этого, есть поддержка творческой и лидерской молодежи – они также имеют право на заселение в общежитие.
Как отметили в Министерстве образования, в 2025 году обеспеченность студентов общежитиями планируют 100-процентную.
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