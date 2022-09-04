Иностранные студенты рассказывают, почему они выбирали белорусское образование

Два года назад я учился в Германии в Гамбургском государственном университете, и мне не давала покоя цель - стать врачом. Я все же решил поступить именно в Минск - в БГМУ. Хочу сказать, даже для сравнения, ничем не отличается. Даже тут лучше, чем там. У моего отца есть друзья, тут учились они все, я их часто вижу тоже в Иране. Они все мне говорили: "Это очень хорошее место для обучения, для жизни".

Амир Солейман Нежад, студент медицинского факультета иностранных учащихся БГМУ