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Иностранных граждан для вакцинации от COVID-19 готовы принимать в Беларуси с 15 июля

Иностранных граждан для вакцинации от COVID-19 готовы принимать с 15 июля. Для этого в больницах и поликлиниках страны созданы все условия. Услуга платная. Стоимость процедуры - до 150 белорусских рублей. Принимать пациентов будут при наличии отрицательного ПЦР-теста по предварительной записи. Сертификат о вакцинации можно будет получить в течение пяти дней после полного курса вакцинации на русском и английском языках. Прибыть в нашу страну желающие смогут через авиа-, железнодорожное и транспортное сообщение. Прививают "Спутником V".

На базе нашего центра созданы все условия: имеется термосумка для транспортировки вакцины, а также имеется холодильник и морозильник для хранения вакцины. В стоимость вакцинации входит цена самой закупаемой вакцины, консультация терапевта и стоимость услуг.
Марина Лисай, врач-терапевт Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения

Возможность безвизового посещения Беларуси для вакцинации предоставляется для граждан 73 государств. Антиковидные уколы планируется проводить в 82 медицинских учреждениях страны.


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