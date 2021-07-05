Иностранных граждан для вакцинации от COVID-19 готовы принимать в Беларуси с 15 июля

Иностранных граждан для вакцинации от COVID-19 готовы принимать с 15 июля. Для этого в больницах и поликлиниках страны созданы все условия. Услуга платная. Стоимость процедуры - до 150 белорусских рублей. Принимать пациентов будут при наличии отрицательного ПЦР-теста по предварительной записи. Сертификат о вакцинации можно будет получить в течение пяти дней после полного курса вакцинации на русском и английском языках. Прибыть в нашу страну желающие смогут через авиа-, железнодорожное и транспортное сообщение. Прививают "Спутником V".