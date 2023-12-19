3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Иностранный гражданин 15 декабря попытался незаконно пересечь границу при вылете из Беларуси в Турцию
Иностранный гражданин 15 декабря попытался незаконно пересечь границу при вылете из Беларуси в Турцию через Национальный аэропорт Минск, когда был задержан белорусскими пограничниками, сообщает БЕЛТА со ссылкой наГоспогранкомитет.
Иностранец предъявил белорусским пограничникам чужое свидетельство на возвращение. По словам задержанного, он является гражданином Ирана. Мужчина пояснил, что не мог официально обратиться в посольство Ирана в Беларуси, так как могли возникнуть юридические проблемы на родине.
В отношении нарушителя начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы (штраф до 100 базовых величин) и отсутствие действительного документа для пребывания в стране (штраф до 50 базовых величин). Проводится дальнейшее разбирательство.
Госпогранкомитет напоминает, что за использование заведомо подложных документов грозит уголовная ответственность - до двух лет ограничения свободы.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Пакистане свадебный автобус с гостями упал в реку
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП