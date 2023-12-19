Иностранный гражданин 15 декабря попытался незаконно пересечь границу при вылете из Беларуси в Турцию через Национальный аэропорт Минск, когда был задержан белорусскими пограничниками, сообщает БЕЛТА со ссылкой наГоспогранкомитет.

Иностранец предъявил белорусским пограничникам чужое свидетельство на возвращение. По словам задержанного, он является гражданином Ирана. Мужчина пояснил, что не мог официально обратиться в посольство Ирана в Беларуси, так как могли возникнуть юридические проблемы на родине.

В отношении нарушителя начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы (штраф до 100 базовых величин) и отсутствие действительного документа для пребывания в стране (штраф до 50 базовых величин). Проводится дальнейшее разбирательство.