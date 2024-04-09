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Иностранца без признаков жизни нашли белорусские пограничники в Пружанском районе
Игнорирование прав беженцев со стороны европейских властей, жестокость их силовиков и равнодушие международной общественности. Как итог - число покалеченных жизней и смертей иностранцев на западных рубежах растет. Следствие разбирается в обстоятельствах очередной гибели беженца вблизи польской границы.
Иностранца без признаков жизни накануне нашли белорусские пограничники в болотистой местности Пружанского района. Тело мужчины лежало недалеко от калитки для животных в польском заграждении. В личных вещах погибшего найден паспорт на имя 36-летнего гражданина Афганистана.
Роман Зармаев, официальный представитель УСК Беларуси по Брестской области:
Для выяснения всех обстоятельств инцидента и установления точной причины гибели беженца проводятся следственные действия и назначена судебно-медицинская экспертиза.
"Последствиями европейской экспансии для стран Ближнего Востока стали военные конфликты, разруха, голод, нищета и многочисленные смерти граждан. Мигранты в бегстве от этих ужасов пытаются воссоединиться с родственниками, которым удалось найти убежище в Европе. Но польское правительство вопреки Всеобщей декларации прав человека и здравому смыслу закрыло для беженцев путь спасения", - отметил Зармаев.
Это уже третья смерть беженца на белорусско-польской границе с начала года. Всего с 2021-го на границе Беларуси с Евросоюзом зафиксировано 48 фактов гибели иностранцев, половина из них - на рубеже с Польшей. Печальную статистику подвели в Госпогранкомитете - такова истинная западная "демократия".
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