Иностранца без признаков жизни нашли белорусские пограничники в Пружанском районе

Игнорирование прав беженцев со стороны европейских властей, жестокость их силовиков и равнодушие международной общественности. Как итог - число покалеченных жизней и смертей иностранцев на западных рубежах растет. Следствие разбирается в обстоятельствах очередной гибели беженца вблизи польской границы.

Иностранца без признаков жизни накануне нашли белорусские пограничники в болотистой местности Пружанского района. Тело мужчины лежало недалеко от калитки для животных в польском заграждении. В личных вещах погибшего найден паспорт на имя 36-летнего гражданина Афганистана.



Роман Зармаев, официальный представитель УСК Беларуси по Брестской области:

Для выяснения всех обстоятельств инцидента и установления точной причины гибели беженца проводятся следственные действия и назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Последствиями европейской экспансии для стран Ближнего Востока стали военные конфликты, разруха, голод, нищета и многочисленные смерти граждан. Мигранты в бегстве от этих ужасов пытаются воссоединиться с родственниками, которым удалось найти убежище в Европе. Но польское правительство вопреки Всеобщей декларации прав человека и здравому смыслу закрыло для беженцев путь спасения", - отметил Зармаев.