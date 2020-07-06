Иностранцам, которые планируют пробыть в Беларуси не более 10 дней, теперь не нужна регистрация

Напомним, в Беларуси с 1 июля изменилось законодательство о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. Среди новаций - и упрощенное получение вида на жительство. Теперь для статуса резидента в нашей стране необходимо прожить 5, а не 7 лет, как это было ранее.