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Иностранцы, находившиеся в международном розыске, задержаны в Минске
Спецназ задержал в Минске иностранцев. Отец и сын находились в международном розыске за тяжкие преступления и скрывались в белорусской столице с конца прошлого года. По сообщению МВД, спецоперация прошла в Московском районе столицы при силовой поддержке СОБРа. Наручники надели на 49-летнего мужчину и его 25-летнего сына. Иностранцы скрывались в столице на съемной квартире.
Известно, что на родине мужчин обвиняют в похищении человека и изнасиловании.
Установлено, что отец и сын скрывались в Беларуси с декабря минувшего года Задержанных заключили под стражу. Их ждет экстрадиция в страну гражданской принадлежности.
На данный момент в рамках следствия подробности задержания не разглашаются, как и гражданство подозреваемых.
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