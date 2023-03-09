Иностранцы, находившиеся в международном розыске, задержаны в Минске

Спецназ задержал в Минске иностранцев. Отец и сын находились в международном розыске за тяжкие преступления и скрывались в белорусской столице с конца прошлого года. По сообщению МВД, спецоперация прошла в Московском районе столицы при силовой поддержке СОБРа. Наручники надели на 49-летнего мужчину и его 25-летнего сына. Иностранцы скрывались в столице на съемной квартире.