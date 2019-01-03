Иностранцы, приезжающие в Беларусь, смогут зарегистрироваться через Интернет

МВД и Национальный центр электронных услуг реализовали эту возможность. Норма действует уже сутки, тестировал ли кто ее, пока сказать сложно. И как нам разъяснил глава Департамента по гражданству и миграции Алексей Бегун, иностранные граждане и лица без гражданства, приезжающие в нашу страну, смогут пройти электронную регистрацию, не обращаясь лично в органы внутренних дел. На сайте portal.gov.by можно создать личный кабинет, заполнив заявление через электронную почту на удобном для человека языке. Сделать это может не только иностранец, но и его представитель. Возможность личного обращения в подразделения по гражданству и миграции также сохраняется. И сделать это все же придется, например, для продления срока регистрации.