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Иностранцы, приезжающие в Беларусь, смогут зарегистрироваться через Интернет
МВД и Национальный центр электронных услуг реализовали эту возможность. Норма действует уже сутки, тестировал ли кто ее, пока сказать сложно. И как нам разъяснил глава Департамента по гражданству и миграции Алексей Бегун, иностранные граждане и лица без гражданства, приезжающие в нашу страну, смогут пройти электронную регистрацию, не обращаясь лично в органы внутренних дел. На сайте portal.gov.by можно создать личный кабинет, заполнив заявление через электронную почту на удобном для человека языке. Сделать это может не только иностранец, но и его представитель. Возможность личного обращения в подразделения по гражданству и миграции также сохраняется. И сделать это все же придется, например, для продления срока регистрации.
При этом в МВД отметили, что иностранцы, прибывшие в Беларусь из России, должны пройти процесс регистрации лично в миграционном подразделении органа внутренних дел. Напомним, ранее иностранцы, приезжающие в Беларусь, в течение пяти дней были обязаны зарегистрироваться в отделе по гражданству и миграции. Норма предполагала и оплату - одну базовую. Сейчас, отметим, что услуга электронной регистрации бесплатна.
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