Инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич провел прием граждан

Благоустройство, строительство, субсидирование покупки жилья, трудоустройство и наследование недвижимости. Такие вопросы сегодня звучали от жителей Березовского района во время приема граждан. Его провел помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. Сначала состоялась прямая телефонная линия, затем помощник выслушал проблемы и предложения каждого, кто пришел на прием. Так жители райцентра по улице Брестской жалуются на интенсивное движение большегрузов и сельхозтехники. Дорога имеет гравийное покрытие. Особенно в сухую погоду пыль здесь стоит столбом. Окна не открыть, белье на улице не посушить. Ранее жители обращались в Госавтоинспекцию с просьбой установить знак ограничения скорости, но решения до сих пор нет.