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Инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич провел прием граждан
Благоустройство, строительство, субсидирование покупки жилья, трудоустройство и наследование недвижимости. Такие вопросы сегодня звучали от жителей Березовского района во время приема граждан. Его провел помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. Сначала состоялась прямая телефонная линия, затем помощник выслушал проблемы и предложения каждого, кто пришел на прием. Так жители райцентра по улице Брестской жалуются на интенсивное движение большегрузов и сельхозтехники. Дорога имеет гравийное покрытие. Особенно в сухую погоду пыль здесь стоит столбом. Окна не открыть, белье на улице не посушить. Ранее жители обращались в Госавтоинспекцию с просьбой установить знак ограничения скорости, но решения до сих пор нет.
Некоторые вопросы решили сразу во время приема. Но большинство из обращений требуют детального изучения. На следующей неделе Анатолий Маркевич проведет прием граждан в Пинске.
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