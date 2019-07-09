Помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев провел прием граждан

Вопросы жителей столичного региона сегодня выслушал помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев. Прием граждан прошел в Несвиже. Среди тем - рабочие отношения, благоустройство территорий, а также коммунальные вопросы. Так, жители агрогородка Снов не довольны качеством капитального ремонта. Это одно из 14 обращений. Каждое из них требует досконального изучения. Такая форма взаимодействия с населением позволяет проверить эффективность работы местной власти.