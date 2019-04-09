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Инспектор по Витебской области Виталий Вовк провел прием граждан в Толочине
Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах. Работу с обращениями на постоянном контроле держит Глава государства. Представители Администрации сейчас проверяют, как местные власти решают вопросы, которые жители районов направили в БелТА во время акции "Ваш вопрос Президенту" при подготовке и проведении "Большого разговора с Президентом". Помощник Главы государства - инспектор по Витебской области Виталий Вовк сегодня провел прием граждан в Толочине.
Более десяти обратившихся и несколько часов диалога. Среди основных вопросов, которые волнуют жителей региона, социально-бытовые сложности, ошибки при проведении землеустроительных работ, тарифы на коммунальные услуги для объектов придорожного сервиса. Звучали и нарекания на плохое уличное освещение, благоустройство. К примеру, местный житель обратил внимание на пустующие и погоревшие дома, которые просто портят вид города.
Отметим, до 16 апреля представители Администрации Президента проведут приемы в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской областях и Минске.
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