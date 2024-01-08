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Инспекторы ГАИ и спасатели ОСВОДа объясняют детям правила поведения на дорогах и у воды

Маршрут дом - школа - дом, безопасное передвижение в темноте и переход дороги только в надлежащем месте. ГАИ Минска работает со школьниками. С началом новой четверти патрули регулярно дежурят около учебных заведений. Для детей инспекторы готовят праздничные театральные представления. В игровой форме дорожные милиционеры напоминают несовершеннолетним правила, задают вопросы в форме квизов. Задача - снизить до минимума риск ДТП с участием юных пешеходов.

Инспекторы напоминают детям об особенностях поведения и соблюдения правил дорожного движения в зимний период, о необходимости использования световозвращающих элементов - фликеров, о необходимости соблюдения правил на придворовой территории, а также при катании с горок на спортивном инвентаре.
Владимир Власенко, заместитель начальника ОГАИ Московского РОВД г. Минска

Совместно с инспекторами ГАИ работают и спасатели ОСВОДа. Во время тематических встреч детям объясняют правила поведения у воды и напоминают о том, что игры в одиночку на льду - опасное занятие.

Не везде лед одинаковый. Где-то может быть 10 см, а где-то 5 см.Все зависит, как промерзло. Рыбаки могут нарезать лунок, что ребенок может провалиться. Спастись самому очень сложно. Дети лучше впитывают. И даже если что-то случается, они первыми приходят на помощь, звонят в 112, говорят, где что случилось. В крайнем случае сами помогают, если недалеко от берега.
Сергей Молоховский, председатель Московской районной организации ОСВОД

Правила безопасности необходимо соблюдать и во время зимних развлечений. Одно из самых популярных - катание на тюбингах. Чтобы избежать травмирования, кататься надо только в оборудованных местах, подальше от проезжей части.

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