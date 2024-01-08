Инспекторы ГАИ и спасатели ОСВОДа объясняют детям правила поведения на дорогах и у воды

Не везде лед одинаковый. Где-то может быть 10 см, а где-то 5 см.Все зависит, как промерзло. Рыбаки могут нарезать лунок, что ребенок может провалиться. Спастись самому очень сложно. Дети лучше впитывают. И даже если что-то случается, они первыми приходят на помощь, звонят в 112, говорят, где что случилось. В крайнем случае сами помогают, если недалеко от берега.

Сергей Молоховский, председатель Московской районной организации ОСВОД