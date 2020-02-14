Инспекторы ГАИ поздравляли с праздником пешеходов

Валентинка от инспектора ГАИ. С подарочными фликерами-сердцами пешеходов сегодня встречали люди в форме и юные инспекторы дорожного движения. Школьники в ярких жилетах поздравляли с праздником влюбленных прохожих. Светоотражающих сердец хватило всем - в арсенале детей было около сотни тематических подарков.Подобные сюрпризы от сотрудников ГАИ стали уже традиционными - кроме придания праздничного настроения, это еще и действенная возможность напомнить горожанам о правилах дорожного движения.



