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Инспекторы ГАИ проверяли у водителей и пешеходов Минска знания по оказанию первой помощи

Испытание для водителей и пешеходов Минска прямо на улице. В роли экзаменаторов - инспекторы ГАИ Центрального района и волонтеры Красного Креста. Они проверяли знания по оказанию первой помощи во время условного ДТП. Цель акции - напомнить участникам дорожного движения, как вести себя, если произошла авария, и какую помощь необходимо срочно оказать пострадавшим до приезда медиков.

Тем, кто правильно ответил на все вопросы инспекторов, вручили памятки с основами правил дорожного движения.

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