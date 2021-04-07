3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Инспекторы ГАИ проверяли у водителей и пешеходов Минска знания по оказанию первой помощи
Испытание для водителей и пешеходов Минска прямо на улице. В роли экзаменаторов - инспекторы ГАИ Центрального района и волонтеры Красного Креста. Они проверяли знания по оказанию первой помощи во время условного ДТП. Цель акции - напомнить участникам дорожного движения, как вести себя, если произошла авария, и какую помощь необходимо срочно оказать пострадавшим до приезда медиков.
Тем, кто правильно ответил на все вопросы инспекторов, вручили памятки с основами правил дорожного движения.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов