Инспекторы ГАИ проверяли у водителей и пешеходов Минска знания по оказанию первой помощи

Испытание для водителей и пешеходов Минска прямо на улице. В роли экзаменаторов - инспекторы ГАИ Центрального района и волонтеры Красного Креста. Они проверяли знания по оказанию первой помощи во время условного ДТП. Цель акции - напомнить участникам дорожного движения, как вести себя, если произошла авария, и какую помощь необходимо срочно оказать пострадавшим до приезда медиков.



Тем, кто правильно ответил на все вопросы инспекторов, вручили памятки с основами правил дорожного движения.



