Инспекторы ГАИ усиливают контроль за водителями, которые не сменили летнюю резину авто на зимнюю

До 1 декабря еще можно ездить, а вот начиная с субботы шины должны быть заменены. С наступлением календарной зимы автовладельцев, которые используют резину не по сезону, ждут штрафы.

Наблюдается ли сегодня ажиотаж на шиномонтажах и сколько стоят их услуги - материал Александра Хоровца.

Дмитрий Щурский сегодня чуть не попал в аварию. Потому все дела отложил на потом и направился на ближайший шиномонтаж. Водитель с 10-летним стажем признается: дотянул с переобуванием машины до последнего впервые.

Кстати, в эти дни на шиномонтажах стоять в очередях не придется. По словам специалистов, пик замены шин на авто пришелся на середину ноября. Что касается стоимости, то она в разных пунктах примерно одинакова.

Если две недели назад Илья Шик за смену переобувал около 30 авто, то сегодня максимум 5. Впрочем, самым забывчивым водителям инспекторы ГАИ напомнят о необходимости сменить обувь на сезонную.

Кстати, штраф за отсутствие на колесах зимней резины может достигать 24,5 рубля. Однако с каждым годом количество водителей, которые не переобувают свои авто, значительно снижается. И не столько из-за угрозы наказания, сколько ради безопасности.

И все-таки зимняя резина не панацея от аварий. Поэтому эксперты советуют изменить манеру езды на зимней дороге - снижать скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал, начинать торможение заранее и отказаться от лишних перестроений и обгонов.