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Инспекторы ГАИ усиливают контроль за водителями, которые не сменили летнюю резину авто на зимнюю
До 1 декабря еще можно ездить, а вот начиная с субботы шины должны быть заменены. С наступлением календарной зимы автовладельцев, которые используют резину не по сезону, ждут штрафы.
Наблюдается ли сегодня ажиотаж на шиномонтажах и сколько стоят их услуги - материал Александра Хоровца.
Дмитрий Щурский сегодня чуть не попал в аварию. Потому все дела отложил на потом и направился на ближайший шиномонтаж. Водитель с 10-летним стажем признается: дотянул с переобуванием машины до последнего впервые.
Кстати, в эти дни на шиномонтажах стоять в очередях не придется. По словам специалистов, пик замены шин на авто пришелся на середину ноября. Что касается стоимости, то она в разных пунктах примерно одинакова.
Если две недели назад Илья Шик за смену переобувал около 30 авто, то сегодня максимум 5. Впрочем, самым забывчивым водителям инспекторы ГАИ напомнят о необходимости сменить обувь на сезонную.
Кстати, штраф за отсутствие на колесах зимней резины может достигать 24,5 рубля. Однако с каждым годом количество водителей, которые не переобувают свои авто, значительно снижается. И не столько из-за угрозы наказания, сколько ради безопасности.
И все-таки зимняя резина не панацея от аварий. Поэтому эксперты советуют изменить манеру езды на зимней дороге - снижать скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал, начинать торможение заранее и отказаться от лишних перестроений и обгонов.
Без штрафов ездить на летней резине можно еще 5 дней. Но инспекторы ГАИ да и водители, которые заботятся о безопасности на дороге, советуют автовладельцам переобуться, чтобы не поскользнуться. Кстати, ездить на зимних шинах обязательно три самых холодных месяца.
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