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Инспекторы напоминают: обеспечить доступ мастеров к газовому оборудованию - обязанность жильцов

Подготовка к отопительному сезону. Выполнение работ по техническому обслуживанию газопроводов и оборудования контролируют инспекторы. В ежедневном маршруте - десятки точек и, к слову, редкие из них обходятся без нареканий. По итогу ответственным лицам выдается акт осмотра с замечаниями и сроками их устранения.

Инспекторы напоминают: обеспечить доступ мастеров к газовому оборудованию - обязанность жильцов. В то же время специалисты должны предоставить служебное удостоверение и предварительно уведомить о своем визите.

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