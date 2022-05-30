Инспекторы напоминают: обеспечить доступ мастеров к газовому оборудованию - обязанность жильцов

Подготовка к отопительному сезону. Выполнение работ по техническому обслуживанию газопроводов и оборудования контролируют инспекторы. В ежедневном маршруте - десятки точек и, к слову, редкие из них обходятся без нареканий. По итогу ответственным лицам выдается акт осмотра с замечаниями и сроками их устранения.