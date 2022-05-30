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Инспекторы напоминают: обеспечить доступ мастеров к газовому оборудованию - обязанность жильцов
Подготовка к отопительному сезону. Выполнение работ по техническому обслуживанию газопроводов и оборудования контролируют инспекторы. В ежедневном маршруте - десятки точек и, к слову, редкие из них обходятся без нареканий. По итогу ответственным лицам выдается акт осмотра с замечаниями и сроками их устранения.
Инспекторы напоминают: обеспечить доступ мастеров к газовому оборудованию - обязанность жильцов. В то же время специалисты должны предоставить служебное удостоверение и предварительно уведомить о своем визите.
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