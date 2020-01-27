Инспекция охраны растительного и животного мира рассказала, каким для них стал прошедший год

В инспекции охраны растительного и животного мира рассказали, каким для них стал прошедший год по защите флоры и фауны Беларуси. Изъято порядка 300 единиц оружия, из которых свыше 150 незарегистрированных стволов. Основные задачи в работе на будущее - минимизация наказания и внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Важен индивидуальный подход в каждом случае. В честь профессионального праздника (а сегодня у госинспекции 17 лет со дня образования) лучших сотрудников ведомства наградили за отличную службу. Благодарностью отметили и представителей СМИ. Среди них наши коллеги - корреспонденты программы "Зона Х" Александр Камович и Елизавета Лакотко.