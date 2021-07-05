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Инспекция по маломерным судам контролирует водохранилища Беларуси
Под наблюдением инспекторов рыбаки и любители активного отдыха на катерах и гидроциклах. В летний сезон такие рейды еженедельные. Особый контроль в выходные дни. Самый важный элемент безопасности в акватории - спасательный жилет.
Во время рейдов инспекторы проверяют также техническое состояние плавсредств и наличие у владельцев прав. Для их получения необходимо сдать теорию, продемонстрировать навыки управления судном на воде в реальных условиях.
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