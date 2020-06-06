Инстамарафон от "Беларусь 1" и самые яркие локации столицы

Продолжаем знакомить вас с самыми фотогеничными локациями Минска, ведь в нашем инстаграм-аккаунте продолжается марафон атмосферных кадров. Наш следующий сюжет посвящен урбанистическим пейзажам и самым высоким точкам белорусской столицы. Где можно сделать удачные снимки в стиле стритстайл, знает Дарья Тарасова.



Пополнить свой "Инстаграм"кадрами в стиле стритстайл - вариант беспроигрышный. Да, направление часто ассоциируют со снимками на Неделях моды. Хотя изначально будни колоритных прохожих на улицах стал фиксировать Билл Каннингем. Его кадр Греты Гарбо, напечатанный в New York Times, стал первым непостановочным снимком знаменитости. Спустя 42 годастритстайл все еще в тренде.





Дворец художественной гимнастики - нерастиражированная в соцсетях локация

Сегодня для того, чтобы получить стритсет, необязательно попасть в объектив именитого фотографа. Просто отправляйтесь в городской массив. Например, Дворец художественной гимнастики на проспекте Победителей - еще нерастиражированная в соцсетях локация. Хай-тек-здание, в котором куют победы, фотогенично с любого ракурса. Здесь и развевающаяся гимнастическая лента, и геометрические стены в золоте. Не бойтесь кадров в динамике. Некоторые из них, конечно, могут получиться в расфокусе, но из 50 снимков пару удачных точно окажутся в вашем портфолио.

Для фото с перспективой подойдет обзорная площадка Нацбиблиотеки

Хотите фото с перспективой - забирайтесь повыше. Как вариант - обзорная площадка Национальной библиотеки. Она находится на 23-м этаже комплекса, поэтому локация не для тех, кто страдает акрофобией. Не прячьте фотоаппарат или смартфон пока поднимаетесь на панорамном лифте. Всего за 50 секунд можно успеть сделать кадры на фоне прилегающего парка. А следом - на переходной галерее или с биноклем.

Пока генеральный занавес Большого опущен до сентября и в театре готовят премьеры, его крыша остается мечтой любого руфера. Высота возведенного на Троицкой горе здания в стиле конструктивизма - 25 метров. Кстати, впервые вместе с нашей съемочной группой как правило закрытую для зрителей локацию (сюда можно попасть раз в год в день открытых дверей) опробовала заслуженная артистка Беларуси Людмила Хитрова.

В инстаграм-аккаунте "Беларусь 1"продолжается марафон атмосферных снимков

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