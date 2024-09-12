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Институт Конфуция по науке и технике БНТУ отмечает юбилей. Расскажем о научных и культурных связях
Первый в мире Институт Конфуция по науке и технике, созданный совместно БНТУ и Северо-Восточным университетом китайского города Шэньян, отмечает 10-летний юбилей.
Все это время институт работает над расширением сотрудничества в области образования, а также над укреплением взаимопонимания и дружбы между народами.
Расскажем о научно-технических и культурных связях.
"Беларусь - Китай: мост для инноваций"
Рост торговли, укрепление промышленной кооперации, открытие совместных научных центров - отношения Беларуси и Китая динамично развиваются вот уже более 30 лет. С момента установления дипломатических отношений товарооборот вырос в 140 раз. В 2023 году взаимная торговля достигла рекордных цифр - почти 8,5 млрд долларов. Активно развивается также технологическая и промышленная кооперация. Но все это невозможно без выстраивания гуманитарных мостов. Большая роль в этом в том числе возложена на Институт Конфуция по науке и технике БНТУ.
Фэн Сятин, ректор Северо-Восточного университета:
"Поскольку Китай и Беларусь установили всепогодное всестороннее стратегическое партнерство, наш китайский народ готов приезжать в Беларусь, чтобы изучать и понимать вашу культуру, научно-техническое развитие и социальные аспекты".
10 лет Институту Конфуция по науке и технике БНТУ
Институт Конфуция по науке и технике БНТУ своего рода единственный в мире. Акцент в нем делается на развитии сотрудничества между Беларусью и Китаем в сфере инновационной деятельности. За десять лет работы подготовлено 11 тысяч белорусов, из них 110 прошли стажировку в Китае.
Владимир Клеенков, директор Института Конфуция по науке и технике БНТУ:
"На постоянной основе мы организуем конкурс научно-технического перевода "Один пояс - один путь", где принимают участие как студенты, так и профессиональные переводчики, работающие в компаниях".
"Институт Конфуция по науке и технике - важный мост для сближения народов. Мы видим, что за десять лет своего существования он стал одним из лучших институтов Конфуция во всем мире", - отметил Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси.
Юбилей института - это не только круглая дата, но и повод детально обсудить направления дальнейшего взаимодействия с партнером - Северо-Восточным университетом. Так, под крылом Института Конфуция по науке и технике планируют создать факультет китайских технологий. Он будет аккумулировать ресурсы по подготовке тех специалистов, которые владеют новыми передовыми знаниями.
Всего в мире насчитывается более 500 институтов Конфуция, которые находятся в 146 странах. В Беларуси функционируют 6 из них. Впрочем, несмотря на географическое расстояние, Беларусь и Китай едины не только в оценках прошлого, но и во взглядах на будущее.
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