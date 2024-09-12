Институт Конфуция по науке и технике БНТУ отмечает юбилей. Расскажем о научных и культурных связях

Первый в мире Институт Конфуция по науке и технике, созданный совместно БНТУ и Северо-Восточным университетом китайского города Шэньян, отмечает 10-летний юбилей.

Все это время институт работает над расширением сотрудничества в области образования, а также над укреплением взаимопонимания и дружбы между народами.

Расскажем о научно-технических и культурных связях.

"Беларусь - Китай: мост для инноваций"

Рост торговли, укрепление промышленной кооперации, открытие совместных научных центров - отношения Беларуси и Китая динамично развиваются вот уже более 30 лет. С момента установления дипломатических отношений товарооборот вырос в 140 раз. В 2023 году взаимная торговля достигла рекордных цифр - почти 8,5 млрд долларов. Активно развивается также технологическая и промышленная кооперация. Но все это невозможно без выстраивания гуманитарных мостов. Большая роль в этом в том числе возложена на Институт Конфуция по науке и технике БНТУ.

Фэн Сятин, ректор Северо-Восточного университета:

"Поскольку Китай и Беларусь установили всепогодное всестороннее стратегическое партнерство, наш китайский народ готов приезжать в Беларусь, чтобы изучать и понимать вашу культуру, научно-техническое развитие и социальные аспекты".

10 лет Институту Конфуция по науке и технике БНТУ

Институт Конфуция по науке и технике БНТУ своего рода единственный в мире. Акцент в нем делается на развитии сотрудничества между Беларусью и Китаем в сфере инновационной деятельности. За десять лет работы подготовлено 11 тысяч белорусов, из них 110 прошли стажировку в Китае.

Владимир Клеенков, директор Института Конфуция по науке и технике БНТУ:

"На постоянной основе мы организуем конкурс научно-технического перевода "Один пояс - один путь", где принимают участие как студенты, так и профессиональные переводчики, работающие в компаниях".

"Институт Конфуция по науке и технике - важный мост для сближения народов. Мы видим, что за десять лет своего существования он стал одним из лучших институтов Конфуция во всем мире", - отметил Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси.

Юбилей института - это не только круглая дата, но и повод детально обсудить направления дальнейшего взаимодействия с партнером - Северо-Восточным университетом. Так, под крылом Института Конфуция по науке и технике планируют создать факультет китайских технологий. Он будет аккумулировать ресурсы по подготовке тех специалистов, которые владеют новыми передовыми знаниями.