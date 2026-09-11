Институт социологии НАН по заказу БИСИ опросил белорусов об их жизни и планах

Сколько белорусов прямо сейчас хотели бы уехать за границу? А если не туда, то в какой из регионов страны? И главное: как белорусы оценивают состояние своего кармана и хватает ли им денег? В стране прошло большое социсследование - своего рода портрет нации. Расскажем, нашла ли она свою формулу счастья?

Масштаб исследования - как у хорошего сериала: все регионы, все возрасты, все социальные слои. Тысячи человек, 99 населенных пунктов. Июль-август 2026 года. Институт социологии Национальной академии наук по заказу БИСИ опросил белорусов об их жизни. И первая же цифра бьет наповал - 1,7 %. Получается, именно столько граждан хотели бы уехать на постоянное место жительства за границу.

Остальные 98,3 % - никуда не собираются. Тут обычно принято размышлять: "Ну, мало ли что люди говорят". Но социология - штука упрямая.

Срез настроений: куда уезжать, когда все хорошо

В белорусском варианте это звучит как сознательный выбор. Люди хотят посмотреть мир и вернуться. Хотят, возможно, заработать и вернуться. Хотят поучиться - и вернуться.

Внутри страны картина тоже интересна. На вопрос: "Хотели бы переехать на постоянное место жительства в другой населенный пункт Беларуси?" - 17,2 % сказали "да", 82,6 % - "нет". Причем 70,9 % хотят, чтобы дети и внуки жили именно там, где живут они сами.

Люди поддерживают курс государства

Александр Посталовский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси:

"Как показывают результаты проведенного социологического исследования, люди в своем абсолютном большинстве поддерживают тот курс, который был выбран. Мы нашли подтверждение в высоких показателях и одобрения, и оценки своего социального и материального благополучия, и фактически полным отсутствием миграционных установок. 98 % белорусов не хотели бы уезжать на ПМЖ за границу. А, собственно говоря, почему люди не хотят уезжать? Потому что в стране созданы абсолютно реальные, благоприятные социально-экономические материальные условия для самой реализации, для ощущения стабильности. И эти результаты, 90 % отказа от потенциальных миграционных установок в контексте потенциального выезда на ПМЖ, - это свидетельство того, что люди хотят прежде всего жить у себя на своей земле, у себя в стране".

Геокарта стабильности: как белорусы считают деньги

Теперь про деньги. Момент, который, возможно, многих удивит. Жители села оценивают материальное благополучие своих семей немного выше, чем жители Минска. Столица с ее зарплатами, возможностями и большими огнями витрин проигрывает деревне по ощущению достатка. По идее тракторист вполне может сказать столичному менеджеру в духе: "Ну ты, конечно, модный, но у меня картошка своя и долгов меньше". В деревне - свое хозяйство, свои продукты, свои стены. В Минске - свои кредиты, свои аренды, свой вечный бег.

71,2 % опрошенных оценивают общий уровень социально-экономического развития своего населенного пункта как высокий. Не "нормальный", не "терпимый" - высокий. И это при том, что респонденты прекрасно видят и очереди в поликлинике, и все остальное. Просто общая картина для них складывается в плюс. Остальные 28,4 % опрошенных оценивают развитие своего населенного пункта как низкий.

Финансовый реализм: деньги любят рубль

Тут кроется главная интрига: даже при высоком уровне развития есть те, кто хотел бы большего. Это нормально. Вообще, это двигатель прогресса. Если бы все были довольны, никто бы не строил, не ремонтировал, не улучшал. Белорусы стали финансово рачительнее. Треть пользуется рассрочкой или кредитом, примерно столько же копит наличкой в белорусских рублях.

Предпочтение родной валюте оказалось заметным. Удовлетворенность торговлей - 87,9 %. Общепит - 64,3 %. Возможности досуга - 63,7 %, и этот показатель вырос почти в 1,5 раза. Люди стали больше ездить по своей стране, изучать ее. Качество дорог - 70,4 %, рост почти в 1,5 раза. Общественный транспорт - 72,2 %. ЖКХ - 61,2 %. Цифры не космические, но динамика есть, и люди ее замечают.

И вот когда складываешь все эти цифры вместе, понимаешь среднюю температуру по стране. Самое интересное, что все эти разговоры про "чемодан, вокзал, Европа" оказались ровно тем, чем и были всегда, - обычными разговорами.

Есть старая истина: "Хорошо там, где нас нет". Но белорусы, судя по всему, эту истину опровергли. Они не ищут, где лучше, - они делают лучше там, где есть.