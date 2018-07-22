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Институт авторизованного посредника в системе госрегистрации недвижимости заработал
В Беларуси с сегодняшнего дня заработал институт авторизованного посредника в системе госрегистрации недвижимости.
Вступили в силу поправки в законы. Они избавляют граждан от необходимости лично регистрировать квартиры или земельные участки. Этим правом наделят посредников. Они смогут действовать от имени своего заказчика (гражданина или юрлица) и совершать за него любые сделки. Таким правом наделили адвокатские бюро, банки, нотариусов, риелторов, а также гаражные кооперативы или садоводческие товарищества. Авторизованный посредник будет изготавливать и направлять регистратору электронные копии документов на бумажном носителе, что и будет основанием для госрегистрации недвижимости.
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