Институт авторизованного посредника в системе госрегистрации недвижимости заработал

Вступили в силу поправки в законы. Они избавляют граждан от необходимости лично регистрировать квартиры или земельные участки. Этим правом наделят посредников. Они смогут действовать от имени своего заказчика (гражданина или юрлица) и совершать за него любые сделки. Таким правом наделили адвокатские бюро, банки, нотариусов, риелторов, а также гаражные кооперативы или садоводческие товарищества. Авторизованный посредник будет изготавливать и направлять регистратору электронные копии документов на бумажном носителе, что и будет основанием для госрегистрации недвижимости.