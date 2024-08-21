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Институт истории Национальной академии наук готовит многотомник по истории Беларуси
Институт истории Национальной академии наук продолжает работу над созданием многотомника по истории Беларуси. Труд охватывает период от каменного века до ХХI, включая современный. Свой вклад внесут и настоящие практики научной сферы - археологи. За ними целых два тома. Их задача - показать долетописную историю и предоставить конкретные находки. Издание национального значения планируют адаптировать для широкого круга читателей. Экономика, социальная жизнь, материальная и духовная культура, все сферы жизнедеятельности человека, общества и государства - эти аспекты раскроет новое издание. В эти дни недалеко от Минска идут археологические раскопки на реке Менке, которая стала брендом страны. Все работы ведутся в соответствии с утвержденным госпланом. Менка - в числе важнейших объектов согласно концепции формирования и развития национальных археологических карт Беларуси.
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