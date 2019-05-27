Институт Конфуция откроют в Бресте

Соглашения подписали Брестский и Аньхойский университеты. Здесь уже работает центр по изучению Китая. А вскоре можно будет познакомиться ближе с языком и национальной культурой Поднебесной. Для школьников занятия будут проводить в развлекательном формате. В университете планируют отпраздновать китайский Новый год. Всего белорусские и китайские учреждения образования объединяют уже 350 соглашений. А накануне в Минске подписали документ о взаимном признании дипломов и ученых званий.