"Такого учреждения на просторах бывшего СССР мы не найдем" - Институт переподготовки и повышения квалификации БГУ отмечает 25-летие

Курс на непрерывное образование, который задан в Беларуси, обеспечивает высокий уровень компетенции специалистов. Это подтверждает квалификация наших судей, юристов, следователей - всех тех, кто связан с правоприменительной практикой.

За годы суверенитета Беларусь собрала уникальный опыт, за которым в Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции при БГУ приезжают со всей страны и ближайшего зарубежья.

7 сентября исполняется 25 лет со дня принятия Указа Президента Беларуси Александра Лукашенко о создании института. Сильный преподавательский состав и программы обучения, которые давно не ограничиваются классическими лекциями, собирают по 2 тыс. слушателей в год. В чем уникальность института, расскажет Юлия Алферова.

Ученье - свет, а неученье - когда это касается не вчерашних школьников, а специалистов, смело можно равнять к потере профессиональных компетенций. Это хорошо понимают те, кто связал свою жизнь с правоведением. Судьи, юристы, следователи, работники прокуратуры - частые слушатели в аудиториях. Ежегодно квалификацию повышают под 2 тыс. специалистов.

В структуре института есть две кафедры (судебной и прокурорской деятельности), где работают наиболее квалифицированные преподаватели - доценты и доктора наук. У нас очень тесные связи с заказчиками кадров. В зависимости от программы обучения мы привлекаем серьезный контингент работников - так практики обучают практиков. Оксана Здрок, директор Института переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ

Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции был создан в 1998 году Указом Президента. Став частью кластера "юридический колледж БГУ - юридический факультет вуза - институт переподготовки и повышения квалификации". С первых дней здесь не ограничиваются только специализацией, ориентируют на расширение профкомпетенций и обучают так называемым мягким навыкам.

"Такого учреждения на просторах бывшего СССР мы не найдем, потому что там кругом узкая специализация, - отметил профессор кафедры судебной деятельности Александр Барков. - Наш вариант самый оптимальный - республика небольшая и создавать отдельные учебные заведения для отдельных категорий юристов было бы нерационально. К нам приезжали за опытом из разных республик (например, из Таджикистана) посмотреть, как организовывать повышение квалификации юристов-практиков".

За опытом в обучении сюда приезжали из Кубы, Индии, Армении, Вьетнама. Градус внимания из-за рубежа помогают удерживать инновационные методы и сильная научная школа. Институт входит в Консорциум организаций, которые заняты подготовкой и повышением квалификации судей и гражданских служащих. В нем Беларусь, Россия, Казахстан и Кыргызстан. Белорусы в том числе подключились к наполнению единого образовательного портала, разработав курсы дистанционного обучения для судей. Здесь много изучают правосудие в отношении несовершеннолетних. Этому посвящен и совместный проект с Детским фондом ООН.

На стенде представлены наши издания, например, научно-практический комментарий законодательства о правосудии в отношении несовершеннолетних. Мы откомментировали разные нормативно-правовые акты, которые содержат положения в отношении несовершеннолетних, законодательство о несовершеннолетних. И этот комментарий доступен в библиотеке БГУ для любых пользователей. Снежана Лещенко, заместитель директора по научно-методической работе

В новый учебный год уже задумали сразу несколько новых проектов. В сентябре открыт набор групп для переподготовки. Получить специальность "Правоведение" здесь может любой, кто ранее получал диплом о высшем образовании. В программу на 15,5 месяцев заложили также знания по хозяйственно-экономической деятельности.

Новые образовательные программы для тех, кто связан с нормотворческой деятельностью и повышение квалификации преподавателей правовых дисциплин - это только часть проектов, которые запустят в 2023 году.

В октябре запустят новую программу повышения квалификации судей Верховного суда. Такого образования нет на всем постсоветском пространстве - это некий срез развития национального и международного права.

А то, что уже удалось опробовать на пороге нового учебного года - однодневные обучающие интенсивы - под запрос заказчика. Первопроходцы - адвокаты. К слову, по этой специализации только за последнее время разработали 8 обучающих программ.

"Наша профессия в этом и состоит, что надо постоянно совершенствоваться. Законодательство меняется, меняются условия, правила. Поэтому адвокат ценен своими знаниями, возможностью применить их на практике. Для нас качество оказания юридической помощи, помогать людям, помогать субъектам хозяйствования в правовых вопросах - это очень важно", - признался председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Алексей Шваков.