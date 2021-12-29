Новое пополнение в рядах правоохранителей. Институт Следственного комитета Беларуси выпустил молодых специалистов. 24 следователя получили дипломы об окончании обучения. Торжественное мероприятие состоялось в Минской ратуше. Присутствовало руководство ведомства, а также профессорско-преподавательский состав. Обучение проходило по программе переподготовки по специальности "Организация досудебного уголовного производства".



Работа с цифровыми следами на месте, приемы самообороны и не только. Новые умения и навыки позволят молодым следователям успешнее состояться в профессии.