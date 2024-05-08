Институт социологии НАН Беларуси провел опрос с целью узнать мнение белорусов о Великой Отечественной войне

В Беларуси ежегодно 9 мая отмечается День Победы - главная памятная дата, посвященная героическому подвигу воинов-освободителей. В этот день проходит множество мероприятий, отражающих осознание важности победы в истории нашей страны и сохранения мира как абсолютной ценности. Жители Беларуси увековечивают в памяти подвиги героев, защищавших свою Родину в годы войны, вспоминают о тех, кто вынес тяжелые испытания в годы оккупации. Практически каждая белорусская семья так или иначе испытала на себе все ужасы войны, в связи с чем особой ценностью являются медали и награды, которые были получены их родными и близкими за боевые заслуги.

Институт социологии Национальной академии наук Беларуси в 1 квартале 2024 года провел опрос общественного мнения (объем выборочной совокупности - 900 респондентов) с целью изучения мнения жителей Республики Беларусь о Великой Отечественной войне. Замер проводился во всех областных городах и г.Минске, отдельных районных городах и сельских населенных пунктах (ошибка выборки ±3,3%).

Историей Великой Отечественной войны интересуются 91,1% опрошенных белорусов, не интересуются - 8,2%, затруднились ответить 0,7%. Среди молодежи интерес к военным событиям также высокий: его проявляют 79,0% молодых респондентов, тогда как не проявляют - 21,0%.

В ходе исследования жителям страны было предложено оценить уровень своих знаний о событиях Великой Отечественной войны. Практически каждый второй участник опроса (48,2%) отметил, что знает ключевые события военных лет, а почти каждый пятый заявил, что имеет полное и всестороннее представление о военных действиях того периода (18,1%). Тем не менее, четверть опрошенных указала, что их знания носят фрагментарный, отрывочный характер (26,7%). Данные исследования говорят о том, что большинство белорусов ознакомлены с событиями Великой Отечественной войны не в полной мере. При этом, учитывая указанный ранее высокий интерес к эпизодам тех лет, целесообразно активизировать их освещение в наиболее востребованных для этого форматах, в том числе в интернет-пространстве.

Великая Отечественная война для большинства жителей нашей страны - это героический подвиг советского народа (56,8%), Великая Победа отцов и дедов (55,6%), тяжелое испытание для белорусского народа (53,0%), а также трагическое событие, унесшее жизни многих людей (52,6%).

Практически каждый третий участник опроса (30,2%) считает Великую Отечественную войну наиболее значимым событием в истории XX века. При этом каждый четвертый (23,8%) рассматривает ее как одну из множества войн в истории Беларуси, что нельзя рассматривать в однозначно негативной коннотации, ведь это может быть отражением значимости всей совокупности военных событий, развернувшихся на белорусской земле за всю ее историю.

Участие Беларуси и белорусского народа в Великой Отечественной войне у граждан нашей страны ассоциируется, в первую очередь, с массовым партизанским движением (60,6%) и защитой Брестской крепости (60,3%). Также респонденты указали, что данное событие является национальной трагедией (56,7%). Отметили тяжелые потери белорусского народа 56,0% жителей страны, подчеркнули значимость освобождения Беларуси от захватчиков 52,0%. У 40,6% опрошенных при ответе на данный вопрос возникла ассоциация с сопротивлением минских подпольщиков. Затруднились ответить 1,1% респондентов, назвали другие варианты ответа-3,5%.

Среди чувств, которые возникают у жителей страны, когда они слышат о Великой Отечественной войне, были отмечены, в первую очередь, гордость за народ (60,1%), а также страх, что война может повториться (56,4%). Это свидетельствует о прочном закреплении в сознании белорусов значимости Победы и, как следствие этого, особой ценности мирного существования. Также в этой связи респондентами были названы скорбь и горе (52,8%), благодарность участникам войны (48,4%), радость за Победу (44,8%) и патриотизм (39,2%).

С уверенностью говорят, что гордятся тем, что живут в одной из стран, одержавших победу в Великой Отечественной войне, 91,9% белорусов, тогда как всего 3,7% вспоминают об этом только в дни празднования Победы. Лишь 1,0% населения не видит оснований для гордости за страну по этому поводу, а 0,7% респондентов вовсе не придают этому значения. Затруднились ответить 2,7% опрошенных.

Более половины участников опроса указали, что время от времени посещают места памяти героев Великой Отечественной войны (68,5%), тогда как регулярно делает это только каждый пятый респондент (19,7%). Не посещают такие места вовсе 11,5% опрошенных, затруднились ответить 0,3%.

По мнению участников опроса, День Победы является, прежде всего, днем скорби по всем погибшим (47,1%), праздником ветеранов войны (47,0%), народным праздником для граждан Беларуси и других стран бывшего СССР (45,9%). Каждый третий респондент считает День Победы официальным праздником (33,3%), а каждый четвертый - праздником всех стран антигитлеровской коалиции (25,2%). Затруднились ответить 1,6% респондентов, указали другие варианты - 7,2% опрошенных.

Ответы респондентов на вопрос «Как Вы обычно проводите 9мая?» распределились следующим образом: почти каждый второй (46,6%) смотрит в этот день трансляцию парада по телевизору или в Интернете, предпочитает прогулки по праздничному городу и посещение салюта 42,0% населения. Практически треть опрошенных лично присутствует на параде (30,4%), вспоминает родных, участвовавших в боевых действиях (30,3%). Указали, что собираются в семейном кругу для почтения памяти 29,0% респондентов. Исторические места (памятники, музеи) в этот день посещают 25,9% граждан страны. При этом, лишь каждый десятый участник опроса (10,5%) считает День Победы обычным выходным днем.