Институт внештатных сотрудников позволяет студентам примерить на себя амплуа сыщика

Примерить на себя амплуа сыщика. Возможность изнутри узнать о тонкостях работы следователя предоставляет профильное ведомство. Для студентов юридических факультетов или уже дипломированных специалистов в стране работает так называемый Институт внештатных сотрудников. Например, во время обучения внештатные сотрудники заступают на дежурные сутки с работником Следственного комитета. Таким образом стажеры изучают все нюансы профессии следователя.