Институту инклюзивного образования БГПУ исполняется 50 лет. За полувековую историю эта кузница кадров выпустила тысячи квалифицированных специалистов.

Сегодня здесь готовят педагогов для работы с детьми и взрослыми, имеющими особенности психофизического развития. В основе обучения лежит практико-ориентированный подход. Студенты учатся создавать безбарьерную среду и сопровождать детей с нарушениями слуха, зрения, речи или интеллекта.

18 ноября на торжественном заседании Совета института определяли стратегию дальнейшего развития и чествовали тех, кто развивает это важное и благородное дело.

Вера Хитрюк, директор Института инклюзивного образования БГПУ им. Максима Танка: "Институт является единственным структурным подразделением в стране, которое готовит учителей-дефектологов для обеспечения качества образования и жизни всех категорий детей с особенностями психофизического развития. И к своему 50-летию мы подошли с такими успехами - 11 грантов Президента Республики Беларусь в области образования и науки за последние 10 лет. В нашей научной школе сегодня насчитывается 5 докторов наук, 30 кандидатов педагогических, психологических и других наук. Наши студенты становятся победителями как в научных исследованиях, так и в творческих проектах".

"Я учусь на четвертом курсе, следующий год уже выпускной. Учусь я на специальности "образование лиц с расстройствами аутистического спектра". Это новая специальность, наш выпуск будет первым. Я выбрала Институт инклюзивного образования потому, что это место, где учат как помогать детям жить. Мы им не только помогаем в образовательном процессе, но также обучаем бытовым навыкам, чтобы ребенку было комфортно жить в этом мире", - рассказала студентка Института инклюзивного образования БГПУ им. Максима Танка Ангелина Калачева.

Институт инклюзивного образования БГПУ имеет статус базовой организации стран СНГ по подготовке и повышению квалификации специалистов в этой сфере. Сегодня здесь на дневной и заочной формах обучаются более 1,5 тыс. студентов.