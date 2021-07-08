Инструкцию о защите персональных данных для соблюдения врачебной тайны опубликовал Минздрав

Инструкцию о защите персональных данных для соблюдения врачебной тайны в рамках использования центральной информационной системы опубликовал Минздрав.

Защите или обезличиванию в системе подлежат фамилия и имя пациента, паспортные данные, адрес, профессия и другие. Вместо них будут использоваться идентификаторы.

