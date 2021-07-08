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Инструкцию о защите персональных данных для соблюдения врачебной тайны опубликовал Минздрав

Медицинские учреждения Беларуси смогут обезличивать своих пациентов.

Инструкцию о защите персональных данных для соблюдения врачебной тайны в рамках использования центральной информационной системы опубликовал Минздрав.

Постановление вступит в силу с 23 июля.

Защите или обезличиванию в системе подлежат фамилия и имя пациента, паспортные данные, адрес, профессия и другие. Вместо них будут использоваться идентификаторы.


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