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Инструменты медиавойны и психологического воздействия в "Понятной политике"

Инструменты медиавойны и психологического воздействия. В

"Понятной политике"

расскажем и покажем, где находятся и как работают польские и украинские спецподразделения, которые воздействуют на умы. Снимем маски с зарубежных кураторов и секретных объектов. Смотрите сегодня после

"Панорамы".

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